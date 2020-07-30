Российская актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела одеялом. Соответствующий снимок Мельникова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Такую мысль недавно умную прочитала... Забыла!" – подписала кадр актриса.

Дарья Мельникова полностью разделась на камеру (Instagram Даши Мельниковой)

Поклонники рассыпались в комплиментах Мельниковой: "Как это женственно, нежная как лепесток цветка", "Женщина огонь", "Даша, вы красотка", "Как всегда прекрасна", "Хорошая фигурка".

Звезда "Папиных дочек" Мельникова снялась абсолютно голой. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мельникова снялась абсолютно голой. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мельникова снялась абсолютно голой. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мельникова снялась абсолютно голой. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.