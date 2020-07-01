Российская актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них девушка позировала с обнаженной грудью, прикрыв интимную часть тела огромным листком. Соответствующие черно-белые снимки Мельникова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Для меня это искусство", – прокомментировала публикацию актриса.

Дарья Мельникова позирует топлес (Instagram-аккаунт Даши Мельниковой)

Дарья Мельникова в пикантной фотосессии (Instagram-аккаунт Даши Мельниковой)

Дарья Мельникова позирует топлес (Instagram-аккаунт Даши Мельниковой)

Поклонники пришли в восторг от пикантных снимков Мельниковой. Они засыпали ее комплиментами.

Звезда "Папиных дочек" Мельникова разделась на камеру. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мельникова разделась на камеру. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мельникова разделась на камеру. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мельникова разделась на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.