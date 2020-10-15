Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото
Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, отрезала волосы и стала блондинкой.
Новым образом 34-летняя артистка похвасталась на личной странице в Instgaram, опубликовав дерзкие снимки. На одном из них она позировала в черном плаще, который дополнила ботфортами на необычном каблуке. Дополнила свой образ Карпович броскими серьгами.
На других же снимках актриса позировала в сером костюме и в черном комплекте из шорт и топа. Второй образ Мирослава дополнила массивными ботинками.
"Спасибо всем моим чародеям", – прокомментировала публикацию Карпович.
Отметим, что поклонники оценили смелое преображение актрисы, засыпав ее восторженными комментариями.
"Стрижка – зачет", "Это что-то невероятное", "Супер сексуальная", "Очень красивая", "Это ваш самый шикарный образ", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.