Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото
Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем девушка позировала обнаженной, прикрыв грудь прозрачным тюлем. Соответствующий снимок Карпович опубликовала на своей странице в Instagram.
Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы, и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Мирославы Карпович, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мирослава Карпович показала фигуру в соблазнительном купальнике, в частности, акцентировав внимание на длинных и стройных ногах.