Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 11:46, 7.06.2020

Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала обнаженной, прикрыв грудь прозрачным тюлем. Соответствующий снимок Карпович опубликовала на своей странице в Instagram.

Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Соблазнительная Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы, и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Мирославы Карпович, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Мирослава Карпович в пикантной фотосессии
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович оголила грудь
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович в пикантной фотосессии
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Соблазнительная Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мирослава Карпович показала фигуру в соблазнительном купальнике, в частности, акцентировав внимание на длинных и стройных ногах.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Данилюк пояснил свой выход из Зе-команды: сам пришел, сам ушел

Степанов обвинил украинцев в легкомысленности из-за вспышки COVID-19

В Киеве ТЦ начали строить прямо на дороге: у Кличко "тупо в шоке"

Российские "Союзы" перестанут доставлять космонавтов на МКС: кто их заменит

Шевченко и сборная Украины помогли Киевскому военному госпиталю