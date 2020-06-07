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7 июня • обновлено в 11:59
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Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото

1.6т
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Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала обнаженной, прикрыв грудь прозрачным тюлем. Соответствующий снимок Карпович опубликовала на своей странице в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Соблазнительная Мирослава Карпович

Соблазнительная Мирослава Карпович

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы, и засыпали ее комплиментами.

Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович разделась на камеру: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Мирославы Карпович, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Мирослава Карпович в пикантной фотосессии

Мирослава Карпович в пикантной фотосессии

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович оголила грудь

Мирослава Карпович оголила грудь

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович сексуально позирует на камеру

Мирослава Карпович сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович в пикантной фотосессии

Мирослава Карпович в пикантной фотосессии

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Соблазнительная Мирослава Карпович

Соблазнительная Мирослава Карпович

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мирослава Карпович показала фигуру в соблазнительном купальнике, в частности, акцентировав внимание на длинных и стройных ногах.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Мирослава Карпович
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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