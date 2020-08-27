Звезда "Папиных дочек" из "Миротворца" Гришаева засветилась в Одессе

Российская актриса украинского происхождения Нонна Гришаева, которой в июле 2017 года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма, засветилась в Одессе.

Так, артистка поделилась снимками и видео на личной странице в Instagram. Интересно, что до этого она обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "пустить ее домой" на пропагандистском российском канале "НТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Одессе артистка пребывает уже около двух недель. Она публикует пляжные снимки, а также рассказывает подписчикам о том, как изменился ее родной город. Отметим, Нонна Гришаева родилась в Одессе в 1971 году, в Россию она переехала 26 лет назад.

Запрещенная СБУ Гришаева засветилась в Одессе Instagram Нонны Гришаевой

Отметим, Гришаевой запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму – актриса в 2017 году принимала участие в детском кинофестивале "Алые паруса", который проходил в "Артеке". Также она числится в базе "Миротворец".

Нонна Гришаева числится в базе "Миротворец" Сайт "Миротворца"

Спустя несколько месяцев после запрета Гришаева попыталась попасть в Одессу со своим спектаклем, однако выступление актрисы сорвали активисты.

В сентябре 2019 года Гришаева появилась на передаче "Международная пилорама" на пропагандистском канале "НТВ". Артистка с улыбкой на лице рассказала, при каких обстоятельствах ей запретили въезд.

Гришаева на НТВ обратилась к Зеленскому Скриншот видео (НТВ)

"Я была в Крыму на детском фестивале и давала мастер-классы. Из-за этого я не въездная. А перед этим я пять лет помогала Одесскому ТЮЗу. Я сделала благотворительный проект и бесплатно каждый месяц приезжала и играла спектакли. Все деньги шли на развитие театра. Закрыли мне въезд именно в тот день, когда я поставила очередной спектакль в день своего дня рождения. Мне сказали: не пустим, сорвем спектакль. Вот как-то так", – заявила на росТВ Гришаева и добавила:

"Я питаю надежды. С нынешним президентом Украины мы все-таки коллеги, все-таки работали вместе. Володя, пусти меня домой, пожалуйста, я больше не могу. Мои силы уже заканчиваются".

Срок запрета на въезд в Украину для Гришаевой истек в июле 2020 года. Вероятно, СБУ не продлило его для российской актрисы.

Гришаева приехала в Одессу после запрета СБУ Instagram Нонны Гришаевой

Гришаева приехала в Одессу Instagram Нонны Гришаевой

Российская актриса из "Миротворца" приехала в Украину Instagram Нонны Гришаевой

Российская актриса из "Миротворца" появилась в Одессе Instagram Нонны Гришаевой

Гришаева поделилась снимками из Одессы Instagram Нонны Гришаевой

Нонна Гришаева появилась в Одессе Instagram Нонны Гришаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение аннексированного Крыма.