Звезда 'Отпетых мошенниц' Ребел Уилсон похудела на 20 кг: как сейчас выглядит актриса

Знаменитая голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов.

Так, результатами своих преобразований 40-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. Ребел разместила снимки, на которых позировала в облегающем голубом костюме. Эти кадры были сделаны во время пробежки Уилсон вместе с ее тренером.

"С каждым днем все ближе к своей цели", – написала актриса.

Ребел Уилсон до и после похудения коллаж

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (Instagram Ребел Уилсон)

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (Instagram Ребел Уилсон)

Отметим: в начале года Уилсон заявляла, что планирует до конца 2020-го сбросить 75 кг. Сейчас она активно работает над собой и регулярно делиться с поклонниками своими тренировками на свежем воздухе.

Актриса известна по ролях в комедийных фильмах "Свадебный разгром", "Холостячки", "Отпетые мошенницы", "Идеальный голос", "В активном поиске" и других.

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