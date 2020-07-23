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Звезда "Отпетых мошенниц" Ребел Уилсон похудела на 20 кг: как сейчас выглядит актриса

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Звезда 'Отпетых мошенниц' Ребел Уилсон похудела на 20 кг: как сейчас выглядит актриса

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (фото - befitglitz.com).

Знаменитая голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов.

Так, результатами своих преобразований 40-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. Ребел разместила снимки, на которых позировала в облегающем голубом костюме. Эти кадры были сделаны во время пробежки Уилсон вместе с ее тренером.

"С каждым днем все ближе к своей цели", – написала актриса.

Ребел Уилсон до и после похудения коллаж

Ребел Уилсон до и после похудения коллаж

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (Instagram Ребел Уилсон)

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (Instagram Ребел Уилсон)

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (Instagram Ребел Уилсон)

Ребел Уилсон похудела на 20 кг (Instagram Ребел Уилсон)

Отметим: в начале года Уилсон заявляла, что планирует до конца 2020-го сбросить 75 кг. Сейчас она активно работает над собой и регулярно делиться с поклонниками своими тренировками на свежем воздухе.

Актриса известна по ролях в комедийных фильмах "Свадебный разгром", "Холостячки", "Отпетые мошенницы", "Идеальный голос", "В активном поиске" и других.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский продюсер Андрей Разин сбросил 43 килограмма и раскрыл свой секрет похудения.

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