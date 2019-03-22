Звезда откровенных фото в соцсетях баллотируется в парламент

Популярная в соцсетях модель и студентка факультета политологии Плойпайлин Раттанасатиен решила баллотироваться в парламент Таиланда.
Молодая кандидатка от партии "Пыа тай" попытает счастья уже 24 марта.
Фото: facebook.com
В своей стране Плойпайлин стала известна благодаря ярким и довольно пикантным фотосессиям для соцсетей. Подобных фото девушка не стыдится, отмечает, что быть красивой — не зазорно, и работать моделью законом не запрещено.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Модель честно признается, что опыта в политике у нее не так уж много, зато энтузиазма и стремления помочь — с лихвой.
На своих фотографиях Плойпайлин мало напоминает политика. Однако в повседневной жизни девушка предпочитает одежду и макияж скромнее. Модель уверяет, что ее всегда волновало будущее страны, поэтому брат Плойпайлин познакомил ее с местным руководством партии. Теперь она стремится стать "голосом молодого поколения".
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком. На нем артистка позирует в сером платье-пиджаке и в длинном пальто. Дополнила стильный образ Дорофеева беретом и ботильонами на каблуке.
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