Звезда "Отчаянных домохозяек" отбывает срок в тюрьме: появились первые фото актрисы

В сети появились первые фото американской актрисы, звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман, которую ранее приговорили к 14 дням тюрьмы из-за мошенничества.

Так, папарацци подловили артистку в униформе заключенной, когда она выходила на свидание с супругом Уильямом Мэйси и старшей дочерью — 19-летней Софией. Отметим, что Хаффман отбывает наказание в Дублинской тюрьме Калифорнии.

Фелисити Хаффман Кадр из сериала

Фелисити Хаффман в тюрме Фото из Instagram

Освобождение Фелисити состоится на праздник Хэллоуина, 31 октября. Кроме этого, голливудская звезда уже выплатила штраф и в течение года будет отбывать условное наказание, которое включает исправительные работы.

Актрису навестили муж и дочь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, известного советского и российского актера Мухтара Гусенгаджиева посадили в тюрьму за растление несовершеннолетних.

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