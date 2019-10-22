Главная Новости
22 октября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда "Отчаянных домохозяек" отбывает срок в тюрьме: появились первые фото актрисы

837 Читать материал на украинском

В сети появились первые фото американской актрисы, звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман, которую ранее приговорили к 14 дням тюрьмы из-за мошенничества.

Так, папарацци подловили артистку в униформе заключенной, когда она выходила на свидание с супругом Уильямом Мэйси и старшей дочерью — 19-летней Софией. Отметим, что Хаффман отбывает наказание в Дублинской тюрьме Калифорнии.

Фелисити Хаффман

Фелисити Хаффман

Кадр из сериала

Фелисити Хаффман в тюрме

Фелисити Хаффман в тюрме

Фото из Instagram

Новости
Культовая итальянская актриса сядет в тюрьму за ужин с Путиным: что случилось

Освобождение Фелисити состоится на праздник Хэллоуина, 31 октября. Кроме этого, голливудская звезда уже выплатила штраф и в течение года будет отбывать условное наказание, которое включает исправительные работы.

Актрису навестили муж и дочь

Актрису навестили муж и дочь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, известного советского и российского актера Мухтара Гусенгаджиева посадили в тюрьму за растление несовершеннолетних.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel