Звезда Орла и Решки заразилась коронавирусом: проходит мощную терапию

У звезды шоу "Орел и Решка" телеведущей Марии Иваковой подтвердился коронавирус.

Она проходит лечение у себя дома

Об этом Ивакова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звЕздами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю. Буду вас держать в курсе событий", - написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.