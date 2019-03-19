Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона

Поместье поп-короля Майкла Джексона было оборудовано секретной сигнализацией, которая позволяла скрывать действия сексуального характера над несовершеннолетними.

Об этом в 2005 году в суде рассказывал американский актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина в фильме "Один дома", что подтверждает слова участника документалки "Покидая Неверленд" Джеймса Сейфчака, передает The Sun.

"Там было что-то вроде прохода, где, если кто-то приближался к двери, раздавался звук вроде "динь-дон, динь дон", — говорил Калкин.

Система охранной сигнализации – не единственный подозрительный элемент ранчо Джексона. 41-летний Сейфчак также рассказал, что была игровая комната и галерея с кроватью. По его словам, Джексон также уединялся с подростками на чердаке.

Калкин сообщал суду, что спал в постели Майкла 10 раз "максимум". В 14-летнем возрасте актер перестал посещать поместье, а вернулся только в 17 лет. Он утверждал, что "всегда засыпал в комнатах для гостей", потому что начал любить уединение.

Когда Джексона публично обвинили в растлении несовершеннолетних в 1993 году, Калкин говорил, что поп-король позвонил ему и сказал: "Не волнуйся об этом. Мне просто нужно, чтобы ты был моим другом прямо сейчас". В 2005 году суд оправдал артиста. Однако после выхода нашумевшего документального фильма скандал разгорелся с новой силой.

Спальня Джексона после того, как из нее убрали мебель

Сейфчас рассказал, что сигнализация была установлена на ряде дверей, которые вели в главную спальню Джексона. У детей была возможность положить одеяло в шкафу, чтобы заранее спрятаться, если в комнату кто-то войдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Неверленд".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

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