МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона

2.7тЧитать материал на украинском

Поместье поп-короля Майкла Джексона было оборудовано секретной сигнализацией, которая позволяла скрывать действия сексуального характера над несовершеннолетними.

Об этом в 2005 году в суде рассказывал американский актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина в фильме "Один дома", что подтверждает слова участника документалки "Покидая Неверленд" Джеймса Сейфчака, передает The Sun.

"Там было что-то вроде прохода, где, если кто-то приближался к двери, раздавался звук вроде "динь-дон, динь дон", — говорил Калкин.

Новости
Попытка суицида дочери Майкла Джексона: появилась противоречивая информация

Система охранной сигнализации – не единственный подозрительный элемент ранчо Джексона. 41-летний Сейфчак также рассказал, что была игровая комната и галерея с кроватью. По его словам, Джексон также уединялся с подростками на чердаке.

Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона

Калкин сообщал суду, что спал в постели Майкла 10 раз "максимум". В 14-летнем возрасте актер перестал посещать поместье, а вернулся только в 17 лет. Он утверждал, что "всегда засыпал в комнатах для гостей", потому что начал любить уединение.

Когда Джексона публично обвинили в растлении несовершеннолетних в 1993 году, Калкин говорил, что поп-король позвонил ему и сказал: "Не волнуйся об этом. Мне просто нужно, чтобы ты был моим другом прямо сейчас". В 2005 году суд оправдал артиста. Однако после выхода нашумевшего документального фильма скандал разгорелся с новой силой.

Спальня Джексона после того, как из нее убрали мебель

Спальня Джексона после того, как из нее убрали мебель

Сейфчас рассказал, что сигнализация была установлена на ряде дверей, которые вели в главную спальню Джексона. У детей была возможность положить одеяло в шкафу, чтобы заранее спрятаться, если в комнату кто-то войдет.

Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона
Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона
Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона
Звезда "Один дома" подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Неверленд".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Маколей КалкинМайкл Джексон
Теги
шоу-бизнесскандалы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения