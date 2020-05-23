"Мамина копия!" Звезда "Не родись красивой" показала подросшего сына

Российская актриса, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова показала своего сына Игнатия на видео.
Соответствующим роликом на личной странице в Instagram поделилась литовская певица Ингеборга Дапкунайте. На нем Уварова вместе с наследником и другими звездами пела песню "Серенада трубадура" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Нелли Уварова
Фото: gazeta.rau.am
Нелли Уварова с сыном Игнатием
Скриншот с видео
Отметим, что поклонники актрисы в комментариях к публикации написали, что ее сын очень на нее похож.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак поделилась нежным фото с сыном Платоном от бывшего мужа, актера Максима Виторгана.
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