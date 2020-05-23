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23 мая • обновлено в 14:44
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Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова показала подросшего сына

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Российская актриса, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова показала своего сына Игнатия на видео.

Соответствующим роликом на личной странице в Instagram поделилась литовская певица Ингеборга Дапкунайте. На нем Уварова вместе с наследником и другими звездами пела песню "Серенада трубадура" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Фото: gazeta.rau.am

Нелли Уварова с сыном Игнатием

Нелли Уварова с сыном Игнатием

Скриншот с видео

Отметим, что поклонники актрисы в комментариях к публикации написали, что ее сын очень на нее похож.

"Мамина копия!" Звезда "Не родись красивой" показала подросшего сына
"Мамина копия!" Звезда "Не родись красивой" показала подросшего сына
"Мамина копия!" Звезда "Не родись красивой" показала подросшего сына

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак поделилась нежным фото с сыном Платоном от бывшего мужа, актера Максима Виторгана.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Нелли Уварова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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