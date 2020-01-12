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12 января • обновлено в 02:28
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Звезда "Мстителей" выпустила свечу с запахом женских половых органов

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Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу, которая прославилась ролью в "Мстителях", выпустила свечку с ароматом женских половых органов.

Соответствующий продукт появился на сайте ее компании Goop. "Ухх… это пахнет, как вагина. И это классный, роскошный, сексуальный и неожиданно очень красивый запах", – написано в описании товара.

Пэлтроу и Дауни-младший

Пэлтроу и Дауни-младший

Кадр из "Мстителей"

Стоит такая свеча — 75 долларов.

Звезда "Мстителей" выпустила свечу с запахом женских половых органов

"Купил 2 быстро и решительно. Продукт от Гвинет Пэлтроу. Будем тестить, потому что вдруг обман", — пошутил у себя в Twitter блогер Wylsacom.

Как сообщал OBOZREVATEL, парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае. Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает "заслуживающий самого высокого", стоит около 1,3 миллиона долларов.

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Автор
Юрко Медянык
Место
США
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