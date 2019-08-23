Звезда "Моей прекрасной няни" заболела раком – СМИ

В СМИ сообщают, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

Как сообщает Starhit со ссылкой на издание "Тайны звезд", у знаменитости якобы выявили рак головного мозга, поэтому она отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях. Также, по словам инсайдеров, в апреле Заворотнюк присутствовала на открытии ювелирного салона в Ереване, где у нее заметили шрам на шее.

Анастасия Заворотнюк Фото: unian.ua

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", — утверждают врачи.

Также отмечается, что 8 августа Заворотнюк должна была играть в спектакле "Все мужчины делают это", однако ее заменила Ирина Сотикова. Представители актрисы поспешили заявить, что было отменено всего одно выступление, и вовсе не из-за проблем со здоровьем.

Анастасия Заворотнюк Фото: Globallookress

"Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет", — заверил агент Заворотнюк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. На своей странице в Instagram артистка опубликовала семейное фото, сделанное для обложки журнала, показав поклонникам четырехмесячную малышку.

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