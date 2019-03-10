Звезда "Моей прекрасной няни" в третий раз стала мамой: первое фото

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", в третий раз стала мамой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала семейное фото, сделанное для обложки журнала, показав поклонникам четырехмесячную малышку. "Знакомьтесь, Мила Чернышева", — написала в посте звезда.

Отметим, о рождении третьего ребенка еще в октябре прошлого года широкой общественности известно не было.

instagram.com/a_zavorotnyuk

"Маленький ангел", "Вау", "Как неожиданно", "Замечательная пара!" — пишут пользователи сети в комментариях под постом, поздравляя родителей.

Напомним, от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк уже есть двое взрослых детей — 22-летняя Анна и 18-летний Майкл.

Сейчас 47-летняя актриса замужем за 48-летним российским фигуристом Петром Чернышевым, для которого это первый ребенок.

Чернышев и Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk

Заворотнюк и Чернышев instagram.com/a_zavorotnyuk

Заворотнюк и Чернышев instagram.com/a_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Заворотнюк выделилась на прощании с известным актером Олегом Табаковым.

Табаков скончался после продолжительной борьбы с болезнью на 83-м году жизни.

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