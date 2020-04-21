Российский актер Борис Смолкин, который исполнил роль дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", признался, что у него был роман с коллегой по картине Ольгой Прокофьевой, сыгравшей Жанну Аркадьевну.

Так, подробностями он поделился в эфире программы "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Борис Смолкин и Ольга Прокофьева Фото: starhit.ru

"Я-то знаю, что у нас был роман с Жанной Аркадьевной... Меня допытывали уже после окончания выхода "Моей прекрасной няни" на кинофестивалях: "Почему вы издеваетесь над Жанной Аркадьевной?". Я всегда отвечаю: "Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косу, чтобы она обратила на вас внимание. Я то же делаю с Жанной Аркадьевной в сериале", – рассказал Смолкин.

К слову, отношения звезд не стали долгими. Актеры расстались, сумев сохранить теплые чувства друг к другу.

Борис Смолкин и Ольга Прокофьева Скриншот с видео

"Почти 16 лет прошло с тех пор, как мы начали снимать сериал. Это был август 2004 года. Именно в Боре я видела родственную душу, он же тоже театральный артист. Он еще чувствует шутку, знает, как поставить слова. Я восхищалась им. Когда сериал закончился, мы не переставали общаться. Он всегда поздравлял меня с днем рождения. До сих пор приглашала Бориса на свои спектакли", – призналась Прокофьева, которая также появилась в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Екатерина Дубакина, которая исполнила роль Маши Шаталиной в сериале "Моя прекрасная няня" высказалась о больной раком Анастасии Заворотнюк.

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