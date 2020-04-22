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22 апреля • обновлено в 08:41
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Звезда "Моей прекрасной няни" рассказал о муках Полищук на съемках из-за болезни

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Российский актер и звезда "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин рассказал о состоянии актрисы Любови Полищук во время съемок в сериале.

В эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" артист вспомнил, что во время съемок последних серий Полищук была уже тяжело больна.

Любовь Полищук

Любовь Полищук

culture.ru

По словам Смолкина, актриса не могла стоять на ногах.

"Она была уже очень больной. Приезжала на съемки на час-полтора. Такая стала прозрачная березка. Эта дурацкая болезнь… Когда мы снимали последний эпизод, свадьбу Шаталина и Вики, то ей стало совсем плохо. Она не могла стоять на ногах во время массовки. Сказала мне: "Боря, можно я буду сидя участвовать в массовке". Она села рядом, а я стоял. Это не заметила даже массовка", – вспоминает актер.

Звезда "Моей прекрасной няни" рассказал о муках Полищук на съемках из-за болезни

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Звезда "Моей прекрасной няни" рассказал о муках Полищук на съемках из-за болезни

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядит дочь Любови Полищук Мариэтта, которая родилась от второго брака актрисы с художником Сергеем Цигалем.

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Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Полищук
Место
Россия
Тег
Новости России
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