Звезда "Моей прекрасной няни" о болезни Заворотнюк: семья дала понять, что она хочет справляться сама

Российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк. Так, артистка верит, что ее подруга и коллега по ленте идет на выздоровление.

Такими подробностями Прокофьева поделилась в интервью YouTube-шоу "Лучше-Правду". Актриса также вспомнила, что одна из первых узнала о болезни своей коллеги, ведь они ранее близко дружили. Однако, как отметила Ольга, семья Заворотнюк в какой-то момент дала ей понять, что Анастасия сама хочет справляться со своими проблемами. Поэтому она решила не беспокоить подругу и ничего о ней не расспрашивать (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" kp.ru

"Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас остались хорошие приятельские отношения... Но после болезни, ее семья дала понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я верю, что все идет на поправку", – заявила Прокофьева.

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