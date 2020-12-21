Звезда "Моей прекрасной няни" о болезни Заворотнюк: семья дала понять, что она хочет справляться сама
Российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк. Так, артистка верит, что ее подруга и коллега по ленте идет на выздоровление.
Такими подробностями Прокофьева поделилась в интервью YouTube-шоу "Лучше-Правду". Актриса также вспомнила, что одна из первых узнала о болезни своей коллеги, ведь они ранее близко дружили. Однако, как отметила Ольга, семья Заворотнюк в какой-то момент дала ей понять, что Анастасия сама хочет справляться со своими проблемами. Поэтому она решила не беспокоить подругу и ничего о ней не расспрашивать (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас остались хорошие приятельские отношения... Но после болезни, ее семья дала понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я верю, что все идет на поправку", – заявила Прокофьева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.