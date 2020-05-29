Звезда "Милых обманщиц" Саша Питерс беременна первенцем

Кристина Долматова Люди 10:43, 29.05.2020 Обновлено: 10:45, 29.05.2020

Американская актриса, звезда сериала "Милые обманщицы" Саша Питерс беременна первенцем.

Соответствующей новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

Саша Питерс
Фото: spletnik.ru

"Мы так рады наконец-то поделиться с вами радостными новостями. В октябре мы ожидаем появления нового маленького человека. Сегодня – вторая годовщина нашей свадьбы, и нет дня лучше, чтобы рассказать об этом. Материнство – моя новая любимая роль, это официально", – написала Питерс.

Саша Питерс беременна первенцем
Фото: instagram/sashapieterse

Отметим, что поклонники принялись поздравлять актрису с грядущим пополнением в семье.

"Я так рада за вас. Поздравляю", "Такое милое фото. Поздравляю вас", "Мы так счастливы! Вы, ребята, станете лучшими родителями! Мы любим вас очень сильно", "Такая прекрасная новость", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о беременности американской модели Джиджи Хадид. Для звезды ребенок будет первым.

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