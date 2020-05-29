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29 мая • обновлено в 10:58
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Звезда "Милых обманщиц" Саша Питерс беременна первенцем

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Американская актриса, звезда сериала "Милые обманщицы" Саша Питерс беременна первенцем.

Соответствующей новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

Саша Питерс

Саша Питерс

Фото: spletnik.ru

"Мы так рады наконец-то поделиться с вами радостными новостями. В октябре мы ожидаем появления нового маленького человека. Сегодня – вторая годовщина нашей свадьбы, и нет дня лучше, чтобы рассказать об этом. Материнство – моя новая любимая роль, это официально", – написала Питерс.

Саша Питерс беременна первенцем

Саша Питерс беременна первенцем

Фото: instagram/sashapieterse

Отметим, что поклонники принялись поздравлять актрису с грядущим пополнением в семье.

"Я так рада за вас. Поздравляю", "Такое милое фото. Поздравляю вас", "Мы так счастливы! Вы, ребята, станете лучшими родителями! Мы любим вас очень сильно", "Такая прекрасная новость", – написали люди.

Звезда "Милых обманщиц" Саша Питерс беременна первенцем
Звезда "Милых обманщиц" Саша Питерс беременна первенцем
Звезда "Милых обманщиц" Саша Питерс беременна первенцем
Звезда "Милых обманщиц" Саша Питерс беременна первенцем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о беременности американской модели Джиджи Хадид. Для звезды ребенок будет первым.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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