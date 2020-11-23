Звезда "Мажора" Прилучный госпитализирован с тяжелыми травмами головы – СМИ

Российского актера Павла Прилучного госпитализировали в Москве с переломами костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами.

Об этом сообщает издание Starhit. По словам инсайдеров, 36-летний артист находится в больнице ГКБ №1 имени Пирогова. К врачам он приехал сам, они осмотрели его и решили оставить в медицинском учреждении.

Отмечается, что травмы настолько серьезные, что реабилитация может продлиться две недели. Данные о том, что случилось с Павлом разнятся. Так, есть версия, что на него напали – это подтверждает один из источников.

"Сильно избит, лежит в платной травматологии", – сообщил информатор.

Другая версия сообщает то, что накануне артист прилетел из Калининграда, где 21 ноября попросту неудачно упал на асфальт и разбил левую сторону лица. К слову, Прилучный косвенно подтвердил госпитализацию, опубликовав кадры из больничной палаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Павел Прилучный впервые заговорил о скандале с избиением своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.