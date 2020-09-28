Звезда "Маски-шоу" Борис Барский впервые высказался о смерти сына

Украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский впервые прокомментировал смерть сына Константина, которого не стало в 2010 году.

Так, парень скончался после затяжной болезни от сердечного приступа. Ему было всего 25 лет. Барский, заявил, что боль от потери ребенка – это то, что время не лечит и никогда не вылечит. Об этом актер заявил в интервью для программы "ЖВЛ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это боль, которую время не лечит. Ничего не лечит. И не вылечит никогда. И это то, что ты не мог изменить. Это бессмысленно просто", – поделился он.

К слову, у актера осталась старшая дочь Анастасия, которая работает программистом. Для своих детей актер всегда старался быть образцом.

"Дети должны видеть, как ты ведешь себя, как ты поступаешь в какой-то ситуации, и тогда им проще будет самим сформулировать, чего они хотят, кем хотят стать", – отметил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября умер сын украинского певца Виктора Павлика Павел, который боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника). Ему был21 год.