Звезда Marvel Чедвик Боузман умер в США

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера" киновселенной Marvel, умер в возрасте 42 лет.

Об этом 29 августа сообщили в Twitter-аккаунте актера. Отмечается, что Боузман четыре года боролся с раком толстой кишки.

Заболевание третьей стадии у актера диагностировали в 2016 году. Позже рак перешел в последнюю, четвертую стадию. Публично о своем диагнозе звезда Marvel никогда не говорил.

Актер Чедвик Боузман Chadwick Boseman в Twitter

"Это была честь для него – дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера", – говорится в сообщении.

Боузман ушел из жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе в кругу семьи.

Звезда Marvel умер в США Chadwick Boseman в Twitter

Чедвик Боузман умер от рака Chadwick Boseman в Twitter

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