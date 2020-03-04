Полностью голая: звезда "Людей Икс" завела сеть откровенным фото

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте "Люди Икс: Первый класс", разделась для модного журнала The Pop Magazine.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, с украшением в виде перевернутой восьмерки на груди. Интимные части тела она прикрыла букетом тюльпанов.
Зои Кравиц
Фото: instagram/zoeisabellakravitz
Зои Кравиц полностью голая
Фото: instagram/zoeisabellakravitz
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Зои. Они засыпали звезду комплиментами.
"Ты выглядишь так красиво", "Очень нравится это фото", "Никогда не видела ничего более прекрасного", – написали люди.
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