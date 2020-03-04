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4 марта • обновлено в 11:32
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Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой. Фото

4.1т
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Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте "Люди Икс: Первый класс", разделась для модного журнала The Pop Magazine.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, с украшением в виде перевернутой восьмерки на груди. Интимные части тела она прикрыла букетом тюльпанов.

Зои Кравиц

Зои Кравиц

Фото: instagram/zoeisabellakravitz

Зои Кравиц полностью голая

Зои Кравиц полностью голая

Фото: instagram/zoeisabellakravitz

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Зои. Они засыпали звезду комплиментами.

"Ты выглядишь так красиво", "Очень нравится это фото", "Никогда не видела ничего более прекрасного", – написали люди.

Полностью голая: звезда "Людей Икс" завела сеть откровенным фото
Полностью голая: звезда "Людей Икс" завела сеть откровенным фото
Полностью голая: звезда "Людей Икс" завела сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Джанет Гузман появилась на пляже в откровенном купальнике, который состоял лишь из одного шнурка.

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Автор
Кристина Долматова
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