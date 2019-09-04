Звезда "Ликвидации" похудел на 100 кг: фото до и после

Российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев, который много лет воплощал образ добродушного толстяка в кино, похудел на 100 килограммов. А это, на минуточку, половина его прежнего веса.

Как сообщает Starhit, чтобы добиться такого результата, артисту понадобился год. Многие поклонники предположили, что мужчина сделал резекцию желудка. Но тот опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании.

Александр Семчев Фото: kp.ru

"Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект", — сказал Александр.

Актер также отметил, что скачал специальное приложение, чтобы вести подсчет калорий. А вот обращаться к врачам и психологам в данной ситуации ему показалось бессмысленным.

Семчев до и после похудения Фото: starhit.ru

"Главное — мотивация, то, ради чего вы это делаете. Вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас, никто этого не сделает", — подчеркнул Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов. Так, поклонники артиста поддержали его и отметили, что он прекрасно выглядит.

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