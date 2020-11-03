Звезда "Лиги смеха" впервые рассказал, почему до сих пор не женился

Украинский актер и юморист, один из тренеров шоу "Лига смеха" Гарик Бирча рассказал, почему к 46 годам у него так и не сложилась личная жизнь.

Так, по словам артиста, он всегда хотел, чтобы его будущая жена ни в чем не нуждалась. Поэтому он много работал и не имел времени на построение отношений. Об этом Бирча рассказал в интервью передаче "Зірковий шлях" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хотел, чтобы моя будущая жена не переживала, есть ли у нее жилье, транспорт, за какие деньги она завтра будет кормить семью. Я хотел во всем ее обеспечить, а когда посмотрел назад, прошло уже 35 лет. Когда я переехал в Киев, то работал в 2-3 местах, и об отношениях речь даже не шла. Я видел только работу и кровать. А сейчас... я не сторонник того, чтобы рассказывать о личном, но мне уже хочется закричать: "Где та, с которой я хотел бы создать семью? Где она?", – заявил знаменитость.

Гарик Бирча рассказал, почему до сих пор не женился скриншот с видео

Гарик Бирча также признался, какой должна быть женщина рядом с ним.

"Хочу, чтобы она была другом, любовницей, матерью моих детей и хозяйкой. Именно в такой последовательности. Конечно, я этого очень хочу! Мне не надо, чтобы кто-то стоял у плиты и круглосуточно готовил. Боже упаси! Но если у нас появится детвора, то важно, чтобы они были накормлены. А я со своей стороны должен сделать все, чтобы у нее было из чего приготовить еду", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Гарик Бирча пошутил над солисткой группы "Время и стекло" Надей Дорофеевой, сравнив девушку с кобылой.