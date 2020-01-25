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25 января • обновлено в 17:33
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Звезда "Лиги смеха" сравнил Надю Дорофееву с кобылой

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Актер Гарик Бирча пошутил над солисткой группы "Время и стекло" Надей Дорофеевой, сравнив девушку с кобылой.

В своем Instagram-аккаунте певица показала совместную со своим мужем Владимиром Дантесом фотографию с отдыха в Лиссабоне, на которой артист в руке держит ее голову.

"А был ли за секунду до этого сахарок на твоей ладони?" – шутит Бирча, намекнув, что так, как ее держит Дантес, обычно кормят лошадей.

Звезда "Лиги смеха" сравнил Надю Дорофееву с кобылой

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