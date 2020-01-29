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29 января • обновлено в 15:56
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Звезда КВН внезапно впал в кому: последнее видео

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Звезда КВН Овик Григорян, игрок команды "Армянская сборная" впал в кому. 25-летнему комику поставили диагноз аневризма.

Григорян находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Ему требуется операция, но пока врачи не могут провести ее из-за риска для жизни пациента. Об этом сообщили на официальной странице команды в Instagram.

Звезда КВН внезапно впал в кому: последнее видео

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8 января у комика случился инсульт и его госпитализировали на две недели. Постепенно самочувствие 25-летнего Овика Григоряна стало улучшаться, поэтому его отпустили домой. Однако 23 января артисту снова стало плохо: во время отдыха с друзьями он схватился за голову и начал кричать от боли. Из-за последствий инсульта Григорян впал в кому.

Звезда КВН внезапно впал в кому: последнее видео

СтарХит

"Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Когда ему станет лучше, понадобится операция", — сообщили представители команды "Армянская сборная".

Звезда КВН внезапно впал в кому: последнее видео
Звезда КВН внезапно впал в кому: последнее видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 января, умер бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.

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Автор
Мария Дидык
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