Звезда КВН внезапно впал в кому: последнее видео

Звезда КВН Овик Григорян, игрок команды "Армянская сборная" впал в кому. 25-летнему комику поставили диагноз аневризма.

Григорян находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Ему требуется операция, но пока врачи не могут провести ее из-за риска для жизни пациента. Об этом сообщили на официальной странице команды в Instagram.

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8 января у комика случился инсульт и его госпитализировали на две недели. Постепенно самочувствие 25-летнего Овика Григоряна стало улучшаться, поэтому его отпустили домой. Однако 23 января артисту снова стало плохо: во время отдыха с друзьями он схватился за голову и начал кричать от боли. Из-за последствий инсульта Григорян впал в кому.

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"Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Когда ему станет лучше, понадобится операция", — сообщили представители команды "Армянская сборная".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 января, умер бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.

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