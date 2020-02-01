Звезда КВН умер после внезапной комы

Известный игрок команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян скончался в возрасте 25-лет после тог, как внезапно впал в кому.

Об этом сообщили в официальной группе Международного союза КВН в запрещенной в Украине социальной сети. Причина смерти юмориста не уточнятся.

"Утрата. Сегодня не стало Овика Григоряна ("Армянская сборная"). Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

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Овик Григорян СтарХит

Как писал OBOZREVATEL ранее, звезда КВН Овик Григорян, игрок команды "Армянская сборная" впал в кому. 25-летнему комику поставили диагноз аневризма.

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