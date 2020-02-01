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1 февраля • обновлено в 15:48
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Звезда КВН умер после внезапной комы

1.8т
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Известный игрок команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян скончался в возрасте 25-лет после тог, как внезапно впал в кому.

Об этом сообщили в официальной группе Международного союза КВН в запрещенной в Украине социальной сети. Причина смерти юмориста не уточнятся.

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"Утрата. Сегодня не стало Овика Григоряна ("Армянская сборная"). Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Звезда КВН умер после внезапной комы

Скриншот

Овик Григорян

Овик Григорян

СтарХит

Как писал OBOZREVATEL ранее, звезда КВН Овик Григорян, игрок команды "Армянская сборная" впал в кому. 25-летнему комику поставили диагноз аневризма.

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Автор
Карина Бондаренко
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Юг Руси
Юг Руси
А про paнeную в сиську медика, почему-то закрыли комменты )))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Юг Руси, за то раненого в голову барана все никак не забанят! Мекаешь, скот!
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