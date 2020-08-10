Российская звезда КВН, комик Андрей Скороход эмоционально высказался о скандальных выборах в Беларуси и политике Александра Лукашенко. Он заявил, что Лукашенко "плюнул в лицо всем белорусам".

Также Скороход назвал президента Беларуси "хр*новым преступником", который напоминает "деревенсккого алкаша". Об этом он написал на личной странице в instagram.

По мнению Скорохода, Лукашенко после оглашения результатов выборов будет бояться появиться на людях, так как его могут "разорвать".

КВНщик Скороход высказался о выборах в Беларуси Instagram Андрея Скорохода

"Озвучить 79% – это не просто обмануть. Обмануть – это сказать 15%. А сказать 79% – это как взять и плюнуть каждому белорусу в лицо. Но я не удивлен совсем. А теперь попробуй выйди в люди, победитель, тебя разорвут как Каддафи!" – резко высказался КВНщик.

Также он добавил, что Лукашенко не добился успехов для своей страны, но совершил множество глупых преступлений, которые даже не сумел скрыть.

Instagram Андрея Скорохода

"Ноль! Ни одного успеха в жизни. ни одного прибыльного проекта. И в хоккей тебе даже не поддаются. Ты даже преступник хр*новый – все твои преступления раскрыты по горячим следам, за полчаса, как преступления деревенского алкаша, крадущего колбасу в сельпо!" – гневно добавил Скороход.

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