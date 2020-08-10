Звезда КВН Скороход высказался о выборах в Беларуси. Коллаж
Российская звезда КВН, комик Андрей Скороход эмоционально высказался о скандальных выборах в Беларуси и политике Александра Лукашенко. Он заявил, что Лукашенко "плюнул в лицо всем белорусам".
Также Скороход назвал президента Беларуси "хр*новым преступником", который напоминает "деревенсккого алкаша". Об этом он написал на личной странице в instagram.
По мнению Скорохода, Лукашенко после оглашения результатов выборов будет бояться появиться на людях, так как его могут "разорвать".
КВНщик Скороход высказался о выборах в Беларуси Instagram Андрея Скорохода
"Озвучить 79% – это не просто обмануть. Обмануть – это сказать 15%. А сказать 79% – это как взять и плюнуть каждому белорусу в лицо. Но я не удивлен совсем. А теперь попробуй выйди в люди, победитель, тебя разорвут как Каддафи!" – резко высказался КВНщик.
Также он добавил, что Лукашенко не добился успехов для своей страны, но совершил множество глупых преступлений, которые даже не сумел скрыть.
Звезда КВН Скороход о выборах в Беларуси и Лукашенко: преступник хр*нов плюнул всем в лицо Instagram Андрея Скорохода
"Ноль! Ни одного успеха в жизни. ни одного прибыльного проекта. И в хоккей тебе даже не поддаются. Ты даже преступник хр*новый – все твои преступления раскрыты по горячим следам, за полчаса, как преступления деревенского алкаша, крадущего колбасу в сельпо!" – гневно добавил Скороход.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.
В ходе протеста погиб один человек – его переехал автозак.