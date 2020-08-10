Российская звезда КВН, комик Андрей Скороход эмоционально высказался о скандальных выборах в Беларуси и политике Александра Лукашенко. Он заявил, что Лукашенко "плюнул в лицо всем белорусам".

Также Скороход назвал президента Беларуси "хр*новым преступником", который напоминает "деревенсккого алкаша". Об этом он написал на личной странице в instagram.

По мнению Скорохода, Лукашенко после оглашения результатов выборов будет бояться появиться на людях, так как его могут "разорвать".

КВНщик Скороход высказался о выборах в Беларуси Instagram Андрея Скорохода

"Озвучить 79% – это не просто обмануть. Обмануть – это сказать 15%. А сказать 79% – это как взять и плюнуть каждому белорусу в лицо. Но я не удивлен совсем. А теперь попробуй выйди в люди, победитель, тебя разорвут как Каддафи!" – резко высказался КВНщик.

Также он добавил, что Лукашенко не добился успехов для своей страны, но совершил множество глупых преступлений, которые даже не сумел скрыть.

Звезда КВН Скороход о выборах в Беларуси и Лукашенко: преступник хр*нов плюнул всем в лицо Instagram Андрея Скорохода

"Ноль! Ни одного успеха в жизни. ни одного прибыльного проекта. И в хоккей тебе даже не поддаются. Ты даже преступник хр*новый – все твои преступления раскрыты по горячим следам, за полчаса, как преступления деревенского алкаша, крадущего колбасу в сельпо!" – гневно добавил Скороход.

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