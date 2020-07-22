Звезда КВН Писаренко отметил 52-летие: как он изменился

22 июля родился комедийный актер, телеведущий и участник команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко.

Он был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством. По примеру братьев он хотел строить военную карьеру. Будучи студентом начал играть в КВН. OBOZREVATEL решил вспомнить, как звезда выглядел в молодости и как изменился с годами.

Писаренко в молодости Instagram Сергея Писаренко

Команда "Уездный город" Womanhit

На протяжении долгого времени Писаренко выходил на сцену в составе команды "Уездный город". В 1997 году он познакомился с Евгением Никишиным – их творческий дуэт и сейчас радует публику яркими номерами. По словам поклонников, они гармонично дополняют друг друга.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин в молодости и сейчас Сегодня

Популярность пришла к Писаренко благодаря победы в Высшей Лиге КВН в 2002 году. В телеигре артист перестал участвовать через 2 года после триумфа – вместе с Евгением Никишиным он создавал юмористические шоу, писал шутки, выступал в скетч-шоу, снимался в сезонах "Бойцовского клуба" в Украине и в кино.

Писаренко в молодости 24СМИ

С 2011 года Писаренко и Никишин преимущественно работают в Украине. Писаренко вел программы "Кто против блондинок", " Хочешь – пой", " Парад советов" на Новом канале. В Украине Писаренко оказался востребованными шоуменом и актером, он также является участником проектов "Дизель Студио".

Сергей Писаренко и Виктория Булитко Дизель Студио

Сергей пополнил фильмографию кинокартинами "Варенье из сакуры" и "Засветились". В 2018 году он снялся в сериале "Сувенир из Одессы" и с того же года является участником "Дизель-шоу".

Семья Сергея Писаренко Letidor

В одном из интервью комик рассказал, что сейчас живет в Киеве , но его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. По словам артиста, пока он не собирается получать украинский паспорт, однако выступает против аннексии Крыма Россией и агрессии на Донбассе.

Сергей Писаренко adme.ru

Сергей Писаренко во время игры в КВН adme.ru

Писаренко с женой Instagram Сергея Писаренко

Команда КВН "Уездный город" ruspekh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда КВН и "Дизель Шоу" Сергей Писаренко рассказал о том, что думает об отношениях Украины и России. Он заявил, что не испытывает ненависти к украинскому народу.