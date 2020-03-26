Звезда КВН перенесла операцию: что с ней произошло

Звезда КВН, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила, что перенесла операцию по удалению грыжи белой линии живота.
Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Елена Борщева
instagram.com/lenaborshcheva
"Сегодня планово прооперировали грыжу белой линии живота, много спала, полет нормальный ! Впереди реабилитация!", - подписала фото Борщева.
Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная американская певица Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!