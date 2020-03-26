Звезда КВН перенесла операцию: что с ней произошло

Пандемия унесла уже более 21 тысячи жизней в мире. В Украине подтверждены 156 случаев заражения. Умерли 5 человек.

ВОЗ призвала принять срочные меры из-за коронавируса: речь идет не только о самоизоляции.

В Украине разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.

МОЗ заявил в обращении к украинцам, что коронавирус набирает скорость, число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

Медики назвали еще один симптом коронавируса – покраснение и дискомфортное состояние глаз.