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26 марта • обновлено в 11:54
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Звезда КВН перенесла операцию: что с ней произошло

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Звезда КВН, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила, что перенесла операцию по удалению грыжи белой линии живота.

Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Елена Борщева

Елена Борщева

instagram.com/lenaborshcheva

"Сегодня планово прооперировали грыжу белой линии живота, много спала, полет нормальный ! Впереди реабилитация!", - подписала фото Борщева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная американская певица Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу.

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Автор
Мария Дидык
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