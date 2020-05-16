Звезда КВН не смог ответить на вопрос "Чей Крым?"

Мария Дидык Люди 06:20, 16.05.2020

Звезда КВН и Дизель Шоу Сергей Писаренко, который странно высказался об отношениях Украины и России, отказался отвечать на вопрос "Чей Крым?".

Артист дал интервью Сергею Иванову в программе "Антиподи" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Сергей Писаренко
Скриншот из видео

На вопрос Иванова о том, что он думает об аннексии Крыма Россией, комик отвечать отказался.

"Давайте мы будем политические беседы заканчивать, потому что я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черти куда. Про творчество поговорили, давайте тогда заканчивать", - ответил Писаренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Познер заявил, что аннексия Крыма не является ошибкой России. Также, он добавил, что, по его мнению, жители полуострова согласились бы стать частью РФ.

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Шоу Люди

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