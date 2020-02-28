Звезда КВН готовится к срочной операции: подробности

Звезда КВН, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Так, врачи обнаружили у артистки грыжу белой линии живота.

Теперь Борщевой необходимо провести операцию, пишет издание "СтарХит".

instagram.com/lenaborshcheva

"У меня обнаружили грыжу белой линии живота. Звучит ужасно! В Интернете специально не читаю, что это. Боюсь испугаться еще больше. Уму пришлось забрать с танцев, поднялась температура. Проконсультировалась с двумя разными докторами. Оба сказали: "Необходима операция!". Теперь нужно найти время, чтобы удалить грыжу", — поделилась 38-летняя артистка.

instagram.com/lenaborshcheva

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