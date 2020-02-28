Главная Новости
28 февраля • обновлено в 11:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда КВН готовится к срочной операции: подробности

3.4т
Читать материал на украинском

Звезда КВН, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Так, врачи обнаружили у артистки грыжу белой линии живота.

Теперь Борщевой необходимо провести операцию, пишет издание "СтарХит".

Звезда КВН готовится к срочной операции: подробности

instagram.com/lenaborshcheva

Новости
Гарик Харламов отмечает 39-летие: как изменился звезда Comedy со времен КВН. Видео

"У меня обнаружили грыжу белой линии живота. Звучит ужасно! В Интернете специально не читаю, что это. Боюсь испугаться еще больше. Уму пришлось забрать с танцев, поднялась температура. Проконсультировалась с двумя разными докторами. Оба сказали: "Необходима операция!". Теперь нужно найти время, чтобы удалить грыжу", — поделилась 38-летняя артистка.

Звезда КВН готовится к срочной операции: подробности

instagram.com/lenaborshcheva

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная американская певица Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги