Звезда "Квартета И" развелся с красавицей-женой из-за измен

Звезда "Квартета И" Леонид Барац развелся со своей молодой женой Анной Моисеевой. В СМИ отмечают, что разлад произошел из-за измены популярного актера.

Так, некоторое время назад кинорежиссер Роман Каримов в своем микроблоге сообщил, что его подруга изменила ему с Барацем. Впоследствии он удалил пост, а сам участник "Квартета И" никак не комментировал ситуацию.

Барац и Моисеева были вместе с 2015 года. По словам друзей актера, пара рассталась из-за того, что девушка живет в Киеве, а сам актер в Москве.

Леонид Барац с молодой женой Домашний Очаг

"Это была Ленина инициатива. Все уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя", - говорят друзья актера.

Для Леонида Бараца этот брак был вторым. Ранее он больше 20 лет являлся мужем актрисы Анны Касаткиной. Развод состоялся из-за Анны Моисеевой, которая на тот момент тоже состояла в официальном браке.

Барац и Моисеева Ionlights

Леонид Барац с Анной Моисеевой Hello!

Анна дипломированный психолог. Три года назад она представляла Украину на конкурсе Mrs. Globe в Китае. От первого брака у Моисеевой растет сын.

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