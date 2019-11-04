Звезда "Квартета И" развелся с красавицей-женой из-за измен

Звезда "Квартета И" Леонид Барац развелся со своей молодой женой Анной Моисеевой. В СМИ отмечают, что разлад произошел из-за измены популярного актера.
Так, некоторое время назад кинорежиссер Роман Каримов в своем микроблоге сообщил, что его подруга изменила ему с Барацем. Впоследствии он удалил пост, а сам участник "Квартета И" никак не комментировал ситуацию.
Барац и Моисеева были вместе с 2015 года. По словам друзей актера, пара рассталась из-за того, что девушка живет в Киеве, а сам актер в Москве.
Леонид Барац с молодой женой
Домашний Очаг
"Это была Ленина инициатива. Все уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя", - говорят друзья актера.
Для Леонида Бараца этот брак был вторым. Ранее он больше 20 лет являлся мужем актрисы Анны Касаткиной. Развод состоялся из-за Анны Моисеевой, которая на тот момент тоже состояла в официальном браке.
Барац и Моисеева
Ionlights
Леонид Барац с Анной Моисеевой
Hello!
Пару лет назад я участвовала в конкурсе красоты для женщин. И там мне организаторы сделали замечание, что я ...слишком молодо выгляжу. Я объяснила им, что у нас в стране это скорее достоинство, чем недостаток, но поскольку я поняла, что они имели в виду, и почему для их победительницы необходимо быть "взрослой"...и я без обид отправилась домой и дальше бегать с голыми ногами🤪 #королевакрасоты
Анна дипломированный психолог. Три года назад она представляла Украину на конкурсе Mrs. Globe в Китае. От первого брака у Моисеевой растет сын.
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Как ранее писал OBOZREVATEL, хореограф Влад Яма спустя 13 лет после участия в проекте "Танці з зірками" рассказал об отношениях с Натальей Могилевской. В свое время слухи о романе танцора и певицы появлялись в сети регулярно.
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