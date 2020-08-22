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Звезда "Квартета И", которого раскритиковали за поддержку Навального, обратился к хейтерам

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Бараца раскритиковали за то, что он пожелал скорейшего выздоровления Навальному

Бараца раскритиковали за то, что он пожелал скорейшего выздоровления Навальному.

Звезда театра "Квартет И" Леонид Барац обратился к хейтерам, что критикуют его за поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме из-за отравления.

Так, ранее актер на своей странице в Instagram пожелал скорейшего выздоровления политику, отметив, что это "мудаки и сволочи отравляют жизнь". На это пользователи заявили, что им стыдно за артиста, ведь он поверил в болезнь Навального.

Барац поддержал Навального

Барац поддержал Навального Instagram Леонида Бараца

Впоследствии Барац записал видеообращение, в котором попросил хейтеров перестать следить за его жизнью в соцсети, если они не уважают его мнение.

"Дорогие друзья, те, которые все обо мне поняли и отписываются, те, которые после публикации о Навальному, где я желаю ему скорейшего выздоровления, не будут теперь смотреть мои фильмы, потому что им стыдно. Так вот, тихо отписались и идите в ж*пу!" – возмутился Барац.

Барац обратился к критикам

Барац обратился к критикам Instagram Леонида Бараца

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