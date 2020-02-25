Звезда "Квартала" ждет ребенка: беременное фото

Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия готовится стать мамой в первый раз.

Так, беременные фото она опубликовала на своей странице в Instagram. "Самое прекрасное, что с нами с Романом Дудой могло случиться", – написала Вера.

Вера Кекелия Фото: instagram/kekeliavera

Вера Кекелия Фото: instagram/kekeliavera

Вера Кекелия Фото: instagram/kekeliavera

Отметим, что поклонники радостно встретили новость о беременности звезды "Квартала" и принялись ее поздравлять.

К слову, Кекелия и ее муж Роман Дуда познакомились за кулисами вокального шоу "Голос країни". Молодые люди сразу почувствовали, что их встреча не случайна. По окончании шоу они стали жить вместе, а год спустя поженились.

Вера Кекелия и Роман Дуда Фото: instagram/romandudaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

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