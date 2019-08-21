Звезда "Квартала" взволновала поклонников обнаженным фото

Актриса студии "95 Квартал", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук взволновала поклонников обнаженным фото.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует с обнаженными плечами, а за кадром остается загадкой, есть ли на ней что-то из одежды, или же она позирует в платье-бюстье.

"Сила – это умение принять свои чувства. Слабость – требовать взаимности", – подписала звезда под снимком.

Марта Адамчук на откровенном фото instagram /marta_adamchuk

Поклонники были в восторге от фотографии Адамчук. Она выбрала ярко красный лак для ногтей и макияж постельных тонов, подчеркнув естественную красоту. В комментариях пользователи заметили, что у нее новая прическа.

Марта Адамчук - пикантное фото instagram /marta_adamchuk

Марта Адамчук сверкнула грудью instagram /marta_adamchuk

Марта Адамчук с обнаженными плечами instagram /marta_adamchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук сверкнула бюстом в экстравагантном платье с глубоким декольте.

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