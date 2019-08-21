Звезда "Квартала" взволновала поклонников обнаженным фото

Актриса студии "95 Квартал", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук взволновала поклонников обнаженным фото.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует с обнаженными плечами, а за кадром остается загадкой, есть ли на ней что-то из одежды, или же она позирует в платье-бюстье.
"Сила – это умение принять свои чувства. Слабость – требовать взаимности", – подписала звезда под снимком.
Марта Адамчук на откровенном фото
instagram /marta_adamchuk
Поклонники были в восторге от фотографии Адамчук. Она выбрала ярко красный лак для ногтей и макияж постельных тонов, подчеркнув естественную красоту. В комментариях пользователи заметили, что у нее новая прическа.
Марта Адамчук - пикантное фото
instagram /marta_adamchuk
Марта Адамчук сверкнула грудью
instagram /marta_adamchuk
Марта Адамчук с обнаженными плечами
instagram /marta_adamchuk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук сверкнула бюстом в экстравагантном платье с глубоким декольте.
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