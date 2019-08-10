Звезда "Квартала" сверкнула грудью в откровенном платье

Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук сверкнула бюстом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в экстравагантном платье с глубоким декольте, просматривающимся сквозь прозрачную пленку.

На фото очень загорелая Адамчук буквально слилась по цвету с деревом, на фоне которого стояла. Образ дополнял аккуратный кулон, но внимание поклонников было приковано именно к приталенному платью светлого оттенка с ассиметричным узором.

Марта никак не подписывала снимок, лишь поставив смущенный смайлик. Поклонники решили тоже не раскидываться попусту словами и отреагировали восторженными эмоциями, отметив, что она "непревзойденная".

Обнаженная Адамчук instagram /marta_adamchuk

Адамчук instagram /marta_adamchuk

Адамчук в пеньюаре instagram /marta_adamchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук продемонстрировала пикантный снимок, на котором изображена с оголенными плечами и зачесанными назад влажными волосами.

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