Звезда "Квартала" сверкнула грудью в откровенном платье

Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук сверкнула бюстом.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в экстравагантном платье с глубоким декольте, просматривающимся сквозь прозрачную пленку.
На фото очень загорелая Адамчук буквально слилась по цвету с деревом, на фоне которого стояла. Образ дополнял аккуратный кулон, но внимание поклонников было приковано именно к приталенному платью светлого оттенка с ассиметричным узором.
Марта никак не подписывала снимок, лишь поставив смущенный смайлик. Поклонники решили тоже не раскидываться попусту словами и отреагировали восторженными эмоциями, отметив, что она "непревзойденная".
Обнаженная Адамчук
instagram /marta_adamchuk
Адамчук
instagram /marta_adamchuk
Адамчук в пеньюаре
instagram /marta_adamchuk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук продемонстрировала пикантный снимок, на котором изображена с оголенными плечами и зачесанными назад влажными волосами.
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