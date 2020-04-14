Звезда "Квартала" рассказала, как проходит ее беременность

Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия, которая готовится впервые стать мамой, рассказала о том, как проходит ее беременность.

Она отметила, что у нее появилось много свободного времени для подготовки к родам, пишет РБК.

instagram.com/kekeliavera

"Чувствую я себя прекрасно. Так получилось, что как раз последний месяц беременности проходит у меня в рамках карантинного режима. Если бы не эти события, он был бы достаточно активным: были запланированы съемки клипа, "Женского Квартала", концерты. Все это отменилось. А клип в итоге мы сняли в домашних условиях, используя подручные предметы", — рассказывает Кекелия.

instagram.com/kekeliavera

Она уточнила, что период карантина расценивает для себя, скорее, с положительной стороны.

"В карантинном режиме я нахожу для себя большие плюсы. Сейчас я могу целиком и полностью сосредоточиться на подготовке к самому важному событию нашей жизни – рождению малыша. Я читаю много литературы, смотрю ролики на YouTube от ведущих акушеров-гинекологов, перинатальных психологов. Стараюсь поддерживать себя физически. Конечно, на девятом месяце это становится все сложнее. Но можно уменьшить нагрузку и продолжать делать хоть какие-то упражнения", — отмечает Вера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.