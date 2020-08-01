Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном боди, продемонстрировав стройное тело. Свой образ Кекелия дополнила ярким пиджаком.

"Готовимся к осенним концертам. Как вам? По-моему, роскошно", – написала она.

Вера Кекелия позирует в откровенном боди (Instagram Веры Кекелии)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации знаменитости. Они засыпали ее комплиментами.

Звезда "Квартала" показала идеальное тело в откровенном боди. Фото

Звезда "Квартала" показала идеальное тело в откровенном боди. Фото

Звезда "Квартала" показала идеальное тело в откровенном боди. Фото

Звезда "Квартала" показала идеальное тело в откровенном боди. Фото

Напомним, что 1 мая 2020 года Вера Кекелия впервые стала мамой. Она родила мужу сына, которого они назвали Иваном.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Кекелия позировала обнаженной несмотря на беременность.