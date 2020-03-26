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26 марта • обновлено в 15:08
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Звезда "Квартала" Кравец потеряла двоих детей: жуткое признание

2.7т
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Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец рассказала об ужасной трагедии, которая произошла в ее жизни. Так, артистка пережила две замершие беременности.

Об этом артистка рассказала в интервью программе ЖВЛ на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Звезда "Квартала" Кравец потеряла двоих детей: жуткое признание

Скриншот из видео

"Это всегда очень сложно переживается. Была гонка и на этой скорости детей не вынашивают и поэтому у меня два раза случилась замершая беременность и при том на одном и том же сроке, на восьми неделях. Когда-то об этом было тяжело говорить", - сказала артистка.
Звезда "Квартала" Кравец потеряла двоих детей: жуткое признание

Скриншот из видео

Она добавила, что в то время была абсолютно здорова и проблема крылась в ее голове.

"Если вдруг у кого-то происходит сейчас такая ситуация, я как мама, как женщина советую обратить внимание на состояние души и не бояться обращаться за помощью к психологии, к специалистам", - добавила Кравец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров "Вечернего квартала".

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Автор
Мария Дидык
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