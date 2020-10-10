Звезда 'Квартала' Кекелия о материнстве и работе: это психологически сложно, были истерики

Украинская певица, участница шоу "Женский Квартал" (студия "Квартал 95"), а также новая ведущая проекта ЖВЛ на канале "1+1" Вера Кекелия не так давно стала мамой впервые.

Родив сына Ивана 30 апреля 2020 года, знаменитость решила не ограничивать себя декретом, и сейчас она активно работает, даже берет малыша вместе с собой на съемки.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Вера Кекелия рассказала, как совмещает работу и материнство, готова ли она еще к одному ребенку, а также призналась, почему не показывает своего первенца на публику.

– Вера, расскажите, как вам в роли матери? Ваши ощущения? Изменила ли вас беременность и материнство?

– Мне очень нравится быть мамой. Я получаю максимум удовольствия от этого процесса. Бывает непросто, бывает очень хочется спать, отдохнуть, побыть в тишине, но если с тобой рядом любящие люди, а особенно заботливый мужчина, то все эти моменты намного легче воспринимаются. Если между мамой и папой есть любовь, то все трудности превращаются в интересный квест.

Мне кажется, что я стала намного лучше, потому что маленький человек, который приходит в вашу жизнь, конечно же, вносит свои коррективы и учит очень многому – дисциплинирует, например. Сейчас я ощущаю себя намного красивее и привлекательнее как женщина. Так на меня повлияло материнство.

– Как вам в роли папы ваш супруг Роман Дуда? Разделяете ли вы обязанности между собой за ребенком?

– Я горжусь Ромкой как папой и как мужем. Я заранее знала, что он будет хорошим отцом. Ведь это – один из ключевых моментов, по которым женщина выбирает "своего" мужчину.

Мы не разделяем обязанности. У нас все с полуслова. Нет такого – "Я сделала это, поэтому ты должен сделать вот это". Каждый сам понимает, что нужно что-то сделать.

Бывает, что Рома встает ночью. Но чаще это делаю я, потому что я могу покормить ребенка грудью. Рома иногда встает, берет Ваню из кроватки, приносит мне, чтобы покормить, и кладет обратно.

Меня как-то спросили на съемках в "Женском Квартале": "Вера, а кто же с ребенком сейчас?". Я сказала, что Рома. И девочки, у которых уже есть дети, не могли поверить, что муж сам согласился оставаться с Ваней, кормить его из бутылочки. Оказалось, что немногие мужчины соглашаются на такое. Они просто боятся, что не справятся с маленьким ребенком.

– Когда покажете с мужем вашего ребенка?

– У нас нет четкого плана. Если это произойдет, то произойдет естественно, само собой. Мы не особо хотим нарушать его личное пространство. Да и зачем ребенку лишняя суматоха?

– Не так давно вы стали новой ведущей ЖВЛ на канале "1+1". Расскажите свои ощущения. Как согласились на новый проект, когда у вас маленький сыночек?

– Да, я присоединилась к команде проекта "Життя відомих людей" на "1+1". Лучше сказать, к семье, потому что там действительно очень дружеские, классные, теплые взаимоотношения внутри коллектива. Я благодарна за это предложение от канала и возможность проявить себя еще и в роли телеведущей. Не скрою, у меня давно было такое желание. Видимо, запрос во Вселенную пошел, и она мне ответила такой возможностью.

Я легко согласилась на это и сейчас мне безумно нравится. С соведущим Богданом Юсипчуком мы сработались буквально с первого дубля, у нас сразу сложились теплые дружеские взаимоотношения на площадке.

Я знала, что долго в декрете не буду. Более того, я убеждена, что все можно совмещать. Опять-таки, когда тебя окружают любящие люди, которые могут поддержать, выручить, подсказать. К нам приезжает моя мама, которая нам помогала, за что ей огромное спасибо. Папа помогал. Очень часто я беру Ваню с собой на съемки. К счастью, на съемочной площадке находятся девчонки, которые с удовольствием его нянчат. Мужчина с ранних лет не обделен женским вниманием.

Не скрою, в самом начале, когда Ване было 2 месяца, мне психологически было сложно уходить и его оставлять. И он это чувствовал. Были истерики. Но потом, когда я настроила себя на правильную волну, и Ваня стал совершенно по-другому относиться к моим отлучениям. Я убедилась в том, что очень важно, насколько ты отдаешь любовь своему ребенку. Можно проводить с ним хоть 24 часа в сутки, но он не будет чувствовать вашей любви. А можно проводить всего несколько часов, но окунать его в такую любовь, что он просто не будет даже замечать те часы, в которых вас нет.

– Влияет как-то на карьеру ваше материнство? Не думали все оставить и наслаждаться декретом?

– Материнство положительно влияет на мою карьеру. Энергетически оно дает абсолютно новые возможности. Мне кажется, у женщины во время материнства открывается огромнейший потенциал.

А наслаждаться декретом? Я и так наслаждаюсь. И ребенком, и работой, и тем, как я скучаю по нему, когда отлучаюсь, и спешу, чтобы быстрее вернуться домой и насладиться своим любимейшим человеком. Мне очень нравится совмещать все это. И слава богу, получается.

– Возникает ли у вас чувство вины, которое нередко накрывает всех работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради профессионального роста?

– Честно признаюсь, поначалу я сильно переживала: что же я за мать, если оставляю своего ребенка даже ненадолго? А потом я стала легче относиться к таким моментам, и Ваня тоже стал воспринимать их намного легче.

Однозначно скажу, что ребенку нужна счастливая, реализованная мама, которая будет "светиться". Конечно, все должно быть без перекосов, в меру. Ребенку нужно уделять внимание. А если нужно отлучиться, то своего я оставляю только с любящими людьми. Я убеждена, что при желании, можно все совмещать.

Мне нравится реализовываться и как мама, и как творческая единица, и как любящая женщина для своего мужчины. Я ощущаю максимальное удовлетворение, когда могу совмещать все эти вещи.

– Расскажите, как обычно, проходит ваш день? Какой у вас график?

– Сейчас, конечно, все выстраивается вокруг Вани. Я уже не могу растянуть свой утренний кофе, как было раньше. То есть могу, но только если встану намного раньше, чем Ваня. Пока что я выбираю сон, и, если сын спит утром, мы с Ромчиком тоже спим. Конечно, же утро начинается с процедур, связанных с Ваней. Потом кофе. Уже научилась одной рукой держать ребенка, другой готовить что-то.

С появлением малыша, ты становишься универсальным солдатом, и это тоже новый уровень. Это круто. Гуляем мы так: в одной руке коляска, в другой – поводок с собакой. Тут же кофе, потому что не хочется себе в маленьких радостях отказывать. И это все ты умудряешься совмещать. Потихонечку ввожу спорт – без этого никак. Константа осталась – выпить воды с утра. Об этом я никогда не забываю и пью воду в течение дня.

Конечно же, есть репетиции, съемки. Когда Рома может остаться дома, он присматривает за Ваней. Очень помогают мои родители. Так и справляемся.

– Как вы считаете, стоит ли, отказывается от работы, идей, мечты, когда у тебя под боком маленький ребенок, и которому нужна мама 24/7?

– Конечно же, нужно реализовывать свои мечты, свои планы, все, чего вы хотите достичь. Обязательно нужно все это реализовывать. Тем более, когда у вас ребенок. Потому что ничего нет важнее вашего состояния – поднятого духа, вашей радости.

Ребенок непосредственно питается энергией мамы. Если она будет потухшей, несчастной, то ничего хорошего не даст ребенку. Даже если она будет улыбаться, а внутри будет кипеть страсть от того, что женщина себя не реализовывает и не может позволить себе то, что хочет. Ребенок это будет чувствовать, несмотря на прикрывающую улыбку. Дети, особенно маленькие, с первого дня очень хорошо чувствуют маму. Им не соврешь.

Поэтому, конечно же, нужно реализовывать все, чего хочется.

– Готовы ли вы иметь большую семью? Или вы с Романом ограничитесь одним ребнком?

– Посмотрим, время покажет. Мы не зарекаемся, потому что наши желания постоянно меняются вместе с нами. Однозначно скажу, что у меня был положительный опыт родов и быть мамой мне очень нравится. А там посмотрим. Как Вселенная даст, так и будет. Но если что – мы готовы.

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