Звезда "Квартала" и "Лиги смеха" вышла замуж: опубликованы первые фото со свадьбы

Елена Кордунова Люди 12:46, 26.08.2020 Обновлено: 13:07, 26.08.2020

Звезда проектов "Лига Смеха" и "Женский квартал" Алина Гордиенко вышла замуж. Ее избранником стал коллега по сцене, комик Роман Блажкевич.

Свадьба участников команд "Лиги Смеха" "Трио разные и ведущая" и "Де Ришелье" состоялась в Киеве, на панорамной террасе на крыше. Поздравить молодых пришли друзья и коллеги по "Женскому кварталу", и родные молодоженов. Снимками Алина поделилась на личной странице в Instagram.

"Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день!" – обратилась девушка к своим друзяьям.

Звезда "Женского квартала" вышла замуж
Instagram Алины Гордиенко

Невеста предстала перед гостями в легком белом шелковом платье на бретельках, а символическую фату-вуаль прикрепила к очкам. Праздник проходил довольно скромно – судя по фотографиям, это было не пышное торжество, а молодежная вечеринка для близких.

Гордиенко и Блажкевич из "Квартала" поженились
Instagram Алины Гордиенко

Отметим, пара пара поженилась спустя год после того, как Роман Блажкевич сделал предложение Гордиенко. В июле 2019 года Роман попросил руки Алины прямо во время концерта "Лиги Смеха" в Одессе.

Смотрите фото со свадьбы Алины Гордиенко и Романа Блажкевича

Артистка "Женского квартала" вышла замуж
Instagram Алины Гордиенко
Свадьба артистки "Квартала"
Instagram Алины Гордиенко
Свадьба Гордиенко и Блажкевича
Instagram Алины Гордиенко
Звезда "Лиги Смеха" вышла замуж
Instagram Алины Гордиенко
Свадьба звезд "Лиги Смеха"
Instagram Алины Гордиенко
Звезды "Лиги смеха" Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились
Instagram Алины Гордиенко
Звезды "Лиги смеха" поженились
Instagram Алины Гордиенко
Свадьба актеров "Лиги Смеха"
Instagram Алины Гордиенко
Алина Гордиенко вышла замуж
Instagram Алины Гордиенко
Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились
Instagram Алины Гордиенко
Гордиенко и Блажкевич поженились
Instagram Алины Гордиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно дочь звезды фильма "Брат" и "Брат2" Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж за 30-летнего актера Сергея Быстрова.

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