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Звезда "Квартала" и "Лиги смеха" вышла замуж: опубликованы первые фото со свадьбы

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
17,2 т.
Актрисы проекта 'Женский квартал'

Актрисы проекта "Женский квартал" . Студия "Квартал 95"

Звезда проектов "Лига Смеха" и "Женский квартал" Алина Гордиенко вышла замуж. Ее избранником стал коллега по сцене, комик Роман Блажкевич.

Свадьба участников команд "Лиги Смеха" "Трио разные и ведущая" и "Де Ришелье" состоялась в Киеве, на панорамной террасе на крыше. Поздравить молодых пришли друзья и коллеги по "Женскому кварталу", и родные молодоженов. Снимками Алина поделилась на личной странице в Instagram.

"Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день!" – обратилась девушка к своим друзяьям.

Звезда "Женского квартала" вышла замуж

Звезда "Женского квартала" вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Невеста предстала перед гостями в легком белом шелковом платье на бретельках, а символическую фату-вуаль прикрепила к очкам. Праздник проходил довольно скромно – судя по фотографиям, это было не пышное торжество, а молодежная вечеринка для близких.

Гордиенко и Блажкевич из "Квартала" поженились

Гордиенко и Блажкевич из "Квартала" поженились Instagram Алины Гордиенко

Отметим, пара пара поженилась спустя год после того, как Роман Блажкевич сделал предложение Гордиенко. В июле 2019 года Роман попросил руки Алины прямо во время концерта "Лиги Смеха" в Одессе.

Смотрите фото со свадьбы Алины Гордиенко и Романа Блажкевича

Артистка "Женского квартала" вышла замуж

Артистка "Женского квартала" вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Свадьба артистки "Квартала"

Свадьба артистки "Квартала" Instagram Алины Гордиенко

Свадьба Гордиенко и Блажкевича

Свадьба Гордиенко и Блажкевича Instagram Алины Гордиенко

Звезда "Лиги Смеха" вышла замуж

Звезда "Лиги Смеха" вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Свадьба звезд "Лиги Смеха"

Свадьба звезд "Лиги Смеха" Instagram Алины Гордиенко

Звезды "Лиги смеха" Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились

Звезды "Лиги смеха" Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились Instagram Алины Гордиенко

Звезды "Лиги смеха" поженились

Звезды "Лиги смеха" поженились Instagram Алины Гордиенко

Свадьба актеров "Лиги Смеха"

Свадьба актеров "Лиги Смеха" Instagram Алины Гордиенко

Алина Гордиенко вышла замуж

Алина Гордиенко вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились

Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились Instagram Алины Гордиенко

Гордиенко и Блажкевич поженились

Гордиенко и Блажкевич поженились Instagram Алины Гордиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно дочь звезды фильма "Брат" и "Брат2" Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж за 30-летнего актера Сергея Быстрова.

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