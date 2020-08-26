Звезда "Квартала" и "Лиги смеха" вышла замуж: опубликованы первые фото со свадьбы

Звезда проектов "Лига Смеха" и "Женский квартал" Алина Гордиенко вышла замуж. Ее избранником стал коллега по сцене, комик Роман Блажкевич.

Свадьба участников команд "Лиги Смеха" "Трио разные и ведущая" и "Де Ришелье" состоялась в Киеве, на панорамной террасе на крыше. Поздравить молодых пришли друзья и коллеги по "Женскому кварталу", и родные молодоженов. Снимками Алина поделилась на личной странице в Instagram.

"Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день!" – обратилась девушка к своим друзяьям.

Звезда "Женского квартала" вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Невеста предстала перед гостями в легком белом шелковом платье на бретельках, а символическую фату-вуаль прикрепила к очкам. Праздник проходил довольно скромно – судя по фотографиям, это было не пышное торжество, а молодежная вечеринка для близких.

Гордиенко и Блажкевич из "Квартала" поженились Instagram Алины Гордиенко

Отметим, пара пара поженилась спустя год после того, как Роман Блажкевич сделал предложение Гордиенко. В июле 2019 года Роман попросил руки Алины прямо во время концерта "Лиги Смеха" в Одессе.

Смотрите фото со свадьбы Алины Гордиенко и Романа Блажкевича

Артистка "Женского квартала" вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Свадьба артистки "Квартала" Instagram Алины Гордиенко

Свадьба Гордиенко и Блажкевича Instagram Алины Гордиенко

Звезда "Лиги Смеха" вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Свадьба звезд "Лиги Смеха" Instagram Алины Гордиенко

Звезды "Лиги смеха" Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились Instagram Алины Гордиенко

Звезды "Лиги смеха" поженились Instagram Алины Гордиенко

Свадьба актеров "Лиги Смеха" Instagram Алины Гордиенко

Алина Гордиенко вышла замуж Instagram Алины Гордиенко

Алина Гордиенко и Роман Блажкевич поженились Instagram Алины Гордиенко

Гордиенко и Блажкевич поженились Instagram Алины Гордиенко

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