Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач рассказал, почему не пойдет в политику

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, почему не пойдет в политику вслед за своими звездными коллегами.

Об этом шла речь в интервью для программы "Світське життя". По словам артиста, он никогда не задумывался о том, чтобы изменить профессию. Ткач также отметил, что по его мнению, юмор и политика – вещи несовместимые (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не единственный комик, который не пошел в политику. Кошевой также не пошел. Мы никуда не идем, ни в какую политику. Никуда не собирались и не будем собираться. Никто не предлагал, зная нашу четкую позицию. В юморе же тоже должен кто-то оставаться. Вот Ласточкин тоже не идет. Так что у нас много таких собирается – нормальных и адекватных людей, которые считают, что юмор должен быть юмором. Политика – политикой", – заявил Ткач.

Екатерина Осадчая и Юрий Ткач с семьей. скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина заявила, что не хочет идти в политику, так как украинское общество не готово к женщине при власти.