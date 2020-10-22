Звезда "Квартала 95" рассказал, как у него обнаружили коронавирус

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач признался, что в июне во время работы над ситкомом "Однажды под Полтавой" у него обнаружили коронавирус.

Артист в интервью изданию "Факты" рассказал, что из-за съемок нового сезона сериала все участники процесса сдавали ПЦР-тест каждую неделю.

"13 июня сдали очередной тест, и у меня оказался положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Вся группа тогда села на жесткий карантин, съемки были остановлены", – поделился Ткач.

Однако через четыре дня паника прошла. Все больные сдали повторный ПЦР-тест, который оказался отрицательным. Ткач также признался, что до сих пор находится в стрессовом состоянии, ведь активно продолжает сниматся в телепередачах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Ткач рассказал, почему не пойдет в политику вслед за своими звездными коллегами. Он отметил, что, по его мнению, юмор и политика – вещи несовместимые.