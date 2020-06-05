Звезда "Квартала 95" празднует день рождения: как Юрий Великий пародировал Зеленского. Видео

Украинский комик, звезда "Квартала 95" Юрий Великий, в пятницу, 5 июня, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 40 лет.

Так, пародист пришел в студию в 2019 году на замену нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и успел запомниться зрителям яркими пародиями на него. Отметим, что играть Зеленского Великому удается весьма убедительно: для полноты образа в своих номерах он надевает парик, имитирует хриплый голос и мимику главы государства.

Юрий Великий Фото: kvartal95.com

В день рождения Юрия Великого OBOZREVATEL предлагает подборку лучших пародий актера на Владимира Зеленского.

Юрий Великий и Владимир Зеленский Фото: lb.ua

В августе 2019 года "Квартал" показал яркий номер о Владимире Зеленском и Андрее Богдане. В нем пародист Юрий Великий показал, как Зеленский якобы переехал в новый президентский офис и к нему пришли на "новоселье" "Тимошенко", "Порошенко" и "Кличко".

"Зеленский" пришел в офис вместе с "Богданом" и тот не отходил от него ни на минуту, и все время ему что-то шептал на ухо.

Также запоминающимся был номер, в котором Юрий Великий в образе Зеленского увольнял Богдана с должности главы руководителя Офиса президента Украины. Миниатюра получила название "Последний рабочий день Андрея Богдана".

В одном из выпусков "Квартала" также был показан номер с Юрием Великим, который называется "Зеленский проводит перекличку в Верховной Раде".

Ярким был и номер, в котором "Квартал" посмеялся над встречей Владимира Зеленского с Меркель.

Также в одном из выпусков "Чисто News" пародист Юрий Великий показал, как Зеленский якобы обращается к украинцам на Пасху и во время обращения к нему звонит Игорь Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" ярко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.