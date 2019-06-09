Звезда "Квартала 95" полностью разделась для фото: в сети фурор

Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок, на котором позирует полностью обнаженной.

33-летняя Марта показала фото, на котором позировала без одежды, обмотав голое тело полотенцем. Соблазнительный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

Поклонники Адамчук пришли в восторг от ее снимка, расхвалив певицу и актрису в комментариях под фотографией.

"Красотка! Просто заглядение, ох уж эта Марта!" – написали комментаторы.

Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

Также другая артистка "Женского Квартала", ранее звезда шоу "Голос країни" Вера Кекелия похвасталась соблазнительным снимком в купальнике на пляже турецкого курорта Бодрум.

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