ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Люди

Звезда "Квартала 95" полностью разделась для фото: в сети фурор

6.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок, на котором позирует полностью обнаженной.

33-летняя Марта показала фото, на котором позировала без одежды, обмотав голое тело полотенцем. Соблазнительный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

Новости
Секс-символ "Квартала 95" разделась на пляже: в сети ажиотаж

Поклонники Адамчук пришли в восторг от ее снимка, расхвалив певицу и актрису в комментариях под фотографией.

"Красотка! Просто заглядение, ох уж эта Марта!" – написали комментаторы.

Звезда "Квартала 95" полностью разделась для фото: в сети фурор
Звезда "Квартала 95" полностью разделась для фото: в сети фурор

Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

Также другая артистка "Женского Квартала", ранее звезда шоу "Голос країни" Вера Кекелия похвасталась соблазнительным снимком в купальнике на пляже турецкого курорта Бодрум.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
студия "95 квартал"Марта Адамчук
Тег
95 Квартал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel